Крещение-2022: что надо знать тем, кто планирует окунуться в прорубь

Перед тем, как окунуться в прорубь, нужно знать некоторые правила/Коллаж: "Сегодня"

В среду, 19 января, в Украине будут отмечать Крещение – день Богоявления и Крещения Господня. В этот день существуют традиция купаться в проруби. Для этого есть особые места, а также определенные правила.

Как подготовиться к купанию?

До купания в проруби нужно готовиться заранее. Нельзя идти в ледяную воду без предварительного взвешенного и продолжительного процесса закалки организма. В ледяную воду можно идти только с разрешения врача, которому вы доверяете. Если медик, учитывая индивидуальные особенности организма, видит допустимым "экстремальное купание" и убежден, что риск внезапного проявления или обострения болезней отсутствует, то можно смело нырять в прорубь.

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Алкоголь и купание

Алкоголь запрещено употреблять как перед купанием, так и после. Спиртные напитки обладают только обманчивым эффектом согревания. На самом же деле ускоряют охлаждение организма, и увеличивают риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Чай, кофе, горячий бульон – разрешены, если нет индивидуальных противопоказаний.

Как заходить в воду?

Делать это нужно постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно. Важную роль играет эмоциональное спокойствие во время обряда. Быстро забегать в воду – запрещено. Когда вы по пояс в воде, необходимо развернуться лицом к берегу и можно совершить кратковременные погружения путем приседания. Нельзя плавать, хвастаясь продолжительным пребыванием в воде.

Окончание обряда

После обряда нужно осторожно и без спешки выходить на берег. Наиболее распространенной причиной травмирования во время праздничных обрядов 19 января существуют падение на льду вблизи воды. Оденьтесь в теплую свободную одежду. Обтягивающая одежда приводит к ускорению охлаждения. Можно согреться безалкогольными теплыми напитками, а при необходимости следует зайти в теплое помещение.

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Кому нельзя нырять?

В Минздраве рекомендуют, что перед тем, как начать плановую закалку организма или разово нырнуть в прорубь, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, так как зимнее плавание может вызвать проблемы со здоровьем.

Не ныряйте в прорубь, если у вас:

воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты);

заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь ІІ и ІІІ стадии);

болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);

заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);

заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);

заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

кожно-венерические заболевания;

наличие больших послеожоговых рубцов.

Где погрузиться в прорубь в Украине?

Киев

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Окунуться в прорубь в столице можно в следующих местах:

Гидропарк;

Парк "Феофания";

Оболонская набережная;

Парк Дружбы народов "X-Park";

Днепровская набережная;

Озеро Тельбин;

Голосеевский парк.

Днепр

В Днепровском горсовете выбрали 4 локации, где можно будет погрузиться: