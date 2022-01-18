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Крещение-2022: что надо знать тем, кто планирует окунуться в прорубь

Владимир Козырь
18 января, 07:15
Не всем людям можно заходить в ледяную воду

Перед тем, как окунуться в прорубь, нужно знать некоторые правила/Коллаж: "Сегодня"

В среду, 19 января, в Украине будут отмечать Крещение – день Богоявления и Крещения Господня. В этот день существуют традиция купаться в проруби. Для этого есть особые места, а также определенные правила.

Как подготовиться к купанию?

До купания в проруби нужно готовиться заранее. Нельзя идти в ледяную воду без предварительного взвешенного и продолжительного процесса закалки организма. В ледяную воду можно идти только с разрешения врача, которому вы доверяете. Если медик, учитывая индивидуальные особенности организма, видит допустимым "экстремальное купание" и убежден, что риск внезапного проявления или обострения болезней отсутствует, то можно смело нырять в прорубь.

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Алкоголь и купание

Алкоголь запрещено употреблять как перед купанием, так и после. Спиртные напитки обладают только обманчивым эффектом согревания. На самом же деле ускоряют охлаждение организма, и увеличивают риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Чай, кофе, горячий бульон – разрешены, если нет индивидуальных противопоказаний.

Как заходить в воду?

Делать это нужно постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно. Важную роль играет эмоциональное спокойствие во время обряда. Быстро забегать в воду – запрещено. Когда вы по пояс в воде, необходимо развернуться лицом к берегу и можно совершить кратковременные погружения путем приседания. Нельзя плавать, хвастаясь продолжительным пребыванием в воде.

Окончание обряда

После обряда нужно осторожно и без спешки выходить на берег. Наиболее распространенной причиной травмирования во время праздничных обрядов 19 января существуют падение на льду вблизи воды. Оденьтесь в теплую свободную одежду. Обтягивающая одежда приводит к ускорению охлаждения. Можно согреться безалкогольными теплыми напитками, а при необходимости следует зайти в теплое помещение.

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Кому нельзя нырять?

В Минздраве рекомендуют, что перед тем, как начать плановую закалку организма или разово нырнуть в прорубь, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, так как зимнее плавание может вызвать проблемы со здоровьем.

Не ныряйте в прорубь, если у вас:

  • воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты);
  • заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь ІІ и ІІІ стадии);
  • болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);
  • заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);
  • заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
  • болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
  • болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);
  • заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);
  • заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
  • кожно-венерические заболевания;
  • наличие больших послеожоговых рубцов.

Где погрузиться в прорубь в Украине?

Киев

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Окунуться в прорубь в столице можно в следующих местах:

  • Гидропарк;
  • Парк "Феофания";
  • Оболонская набережная;
  • Парк Дружбы народов "X-Park";
  • Днепровская набережная;
  • Озеро Тельбин;
  • Голосеевский парк.

Днепр

В Днепровском горсовете выбрали 4 локации, где можно будет погрузиться:

  • Парк Сагайдак;
  • Монастырский остров;
  • Приднепровский парк;
  • Озеро на Красном Камне.

На всех местах организуют подходы к воде, а также установят палатки для обогрева. На локациях будут дежурить спасатели.

Также окунуться на Крещение можно будет в комплексе Bartolomeo Best River Resort. В этот день там организуют арт-программу, выступление диджея и будут локации с уличной едой и напитками. Вход свободный с 07:00.

Окунуться можно и на территории культурно-этнографического центра "Січ". Всех желающих приглашают на 11:00, в это время пройдет совместная молитва. Вход бесплатный.

Львов

Для празднования в городе оборудовали три локации, где гости и жители города смогут окунуться:

  • парк "Ореховый гай" на ул. Владимира Великого;
  • парк "Погулянка" на ул. Вахнянина;
  • озеро в городе Винники, который находится в подчинении Львовского горсовета.

На всех местах будут спасатели.

Одесса

Традиционно места для праздничного окунания будут находиться на городских пляжах. Основные мероприятия будут происходить на пляже "Ланжерон", который уже готовят к празднику. На месте постоянно будут дежурить спасатели и водолазы.

Также традиционно купание организуют на пляжах:

  • 16 станция Большого фонтана;
  • Лузановка.

Купание пройдет с 08:00 до 20:00.

Харьков

Окунуться на праздник можно в источнике в Саржином Яру. Эта локация является самой популярной в городе. Вход бесплатный. Служба пройдет с 09:00 до 14:00.

Также традиционно можно будет окунуться в Алексеев источник. Этот источник один из самых старых в городе. Вход также бесплатный, а служба пройдет с 11:00 до 16:00.

В прорубе в экопарке Фельдмана 19 января проведут крещенская церемония освящения воды. Также можно окунуться в крещенской проруби, которая расположена в Триозерье. Вход бесплатный.

Запорожье

В городе будет всего два места для купания и освящения воды на Крещение: Центральный и Правобережный пляжи.

Во время праздника на месте будут дежурить спасательные и медицинские службы.

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