Водохреще-2022: що треба знати тим, хто планує поринути в ополонку

Перед тим, як поринути в ополонку, потрібно знати деякі правила/Колаж: "Сьогодні"

У середу, 19 січня, в Україні відзначатимуть Водохреще — день Богоявлення та Хрещення Господнього. Цього дня є традиція — купатися в ополонці. Для цього існують спеціальні місця, а також певні правила.

Як підготуватися до купання?

До купання в ополонці потрібно готуватися заздалегідь. Не можна йти у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму. У крижану воду можна йти лише з дозволу лікаря, якому ви довіряєте. Якщо медик, урахувавши індивідуальні особливості організму вбачає допустимим "екстремальне купання" і переконаний, що ризик раптового прояву або ж загострення хвороб відсутній, то можна сміливо пірнати в ополонку.

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Алкоголь і купання

Алкоголь заборонено вживати як перед купанням, так й після. Спиртні напої мають лише оманливий ефект зігрівання. Насправді ж, прискорюють охолодження організму і збільшують ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань. Чай, кава, гарячий бульйон — дозволені, якщо немає індивідуальних протипоказань.

Як заходити у воду?

Робити це потрібно поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Швидко забігати у воду – заборонено. Коли ви по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання. Не можна плавати, вихваляючись тривалим перебуванням у воді.

Закінчення обряду

Після обряду потрібно обережна та без поспіху виходити на берег. Найпоширенішою причиною травмування під час святкових обрядів 19 січня є падіння на кризі поблизу води. Одягніться в теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження. Можна зігрітися теплими безалкогольними напоями, а при необхідності слід зайти у тепле приміщення.

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Кому не можна пірнати?

У МОЗ рекомендують, що перед тим, як розпочати планове загартування організму або разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитись з лікарем, оскільки зимове плавання може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:

запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити);

захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії);

хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит);

захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити);

захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз);

хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт);

хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема);

захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит);

захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит);

шкірно-венеричні захворювання;

наявність великих післяопікових рубців.

Де поринути в ополонку в Україні?

Київ

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Зануритися в ополонку в столиці можна в наступних місцях:

Гідропарк;

Парк "Феофанія";

Оболонська набережна;

Парк Дружби народів "X-Park";

Дніпровська набережна;

Озеро Тельбін;

Голосіївський парк.

Дніпро

У Дніпровській міськраді обрали 4 локації, де можна буде зануритися: