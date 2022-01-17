Водохреще-2022: як правильно зануритися в ополонку та кому не можна цього робити

Йти у крижану воду заборонено без попередньої тривалої підготовки організму

Купання в ополонці має бути безпечним для людини.

Вже зовсім скоро Водохреще і традиційно люди масово будуть купатися в ополонках. Але слід не забувати про головні правила, дотримання яких вбереже від захворювань та неприємних наслідків святкування.

Новини "Сьогодні" зібрали головне, що потрібно знати перед тим, як зануритися в ополонку.

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Підготовка

У КП "Плесо" рекомендують готуватися до купання заздалегідь. Не можна йти у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.

У воду варто йти виключно з дозволу кваліфікованого лікаря, якому довіряєте, якщо лікар, урахувавши індивідуальні особливості організму, вбачає допустимим "екстремальне купання" і переконаний, що ризик раптового прояву або ж загострення хвороб відсутній.

Де купатися

Локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, де є фахівці рятувальної служби та чергові медики. Не слід занурюватися там, де перебуватимете не у полі зору інших людей і де буде відсутня можливість швидко надати медичну допомогу.

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Алкоголь і ополонка

Алкоголь не можна вживати ні до, ні після занурення. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж, прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.

Чай, кава, гарячий бульйон дозволені, якщо немає індивідуальних протипоказань.

Процес омовіння

Робити це треба без різких рухів. Заходити у воду слід повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено (можна і головою об кригу вдаритися, і небезпечний стрес для організму влаштувати).

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Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.

В жодному разі не можна плавати, вихваляючись тривалим перебуванням у воді. Це може закінчитися трагічно.

Під час перебування у воді варто слідкувати за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконувати їх вказівки.

Після омовіння

Виходити на берег треба без поспіху і обережно. Найпоширенішою причиною травмування під час святкових обрядів 19 січня є послизання на кризі біля урізу води.

Одягтися необхідно у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження.

Можна зігрітися теплими безалкогольними напоями, а при необхідності слід зайти у тепле приміщення.

Кому не можна пірнати

У МОЗ рекомендують, що перед тим, як розпочати планове загартування організму або разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитись з лікарем, оскільки зимове плавання може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:

запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),

захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),

хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),

захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),

захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),

хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),

хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),

захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),

захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),

шкірно-венеричні захворювання,

наявність великих післяопікових рубців.

Де можна пірнути в ополонку в Києві

У 2022 році такі зони працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці за адресами:

Зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.

"Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький.

"Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна.

"Наталка 2" (парк).

"Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.

"Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.

"Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини.

"Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка.

"Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака.

"Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка.

"Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна.

"Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.

Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.

"Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7.

"Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.

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