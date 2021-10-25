Кто в Украине получит третью дозу COVID-вакцины: в Минздраве объяснили

Вакцинация от коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Третью дозу вакцины от коронавируса будут рекомендовать делать людям, которые имеют иммуно-скомпроментованные или иммуносупрессивные состояния.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге в понедельник, 25 октября.

Реклама

Кто может получить третью дозу вакцины от коронавируса?

Как рассказал Кузин, Национальная техническая группа экспертов сформулировала рекомендации о введении третьей дозы вакцины от коронавируса.

Так, ее будут рекомендовать тем людям, которые имеют иммуно-скомпроментованные или иммуносупрессивные состояния.

Уже на этой неделе Национальная техническая группа предоставит свое официальное решение и Минздрав сформирует документ.

Реклама

По словам Кузина, также вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации.

В Украине растут темпы вакцинации населения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

Ранее мы писали: