Хто в Україні отримає третю дозу COVID-вакцини: у МОЗ пояснили

Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Третю дозу вакцини від коронавірусу рекомендуватимуть робити людям, які мають імуно-скомпроментовані або імуносупресивні стани.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу у понеділок, 25 жовтня.

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Хто може отримати третю дозу вакцини від коронавірусу?

Як розповів Кузін, Національна технічна група експертів сформулювала рекомендації про введення третьої дози вакцини від коронавірусу.

Так, її будуть рекомендувати тим людям, які мають імуно-скомпроментовані або імуносупресивні стани.

Вже цього тижня Національна технічна група надасть своє офіційне рішення і МОЗ сформує документ.

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За словами Кузіна, також вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації.

В Україні ростуть темпи вакцинації населення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).

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