Кулеба – Лаврову: Скажите своему боссу, чтобы прекратил обстрелы городов

Кулеба (слева) назвал условие для переговоров с РФ. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба через своего российского коллегу Сергея Лаврова попросил передать президенту РФ Владимиру Путину, чтобы прекратил убивать мирных граждан. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, варварская военная тактика России заключается в манипулировании страданиями гражданского населения, которые она сама же и причиняет.

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"Теперь Лавров обвиняет Украину в препятствовании эвакуации гражданского населения. Скажите своему боссу, чтобы он прекратил беспорядочные обстрелы украинских городов. Покажите всему миру, что Россия настроена на переговоры", – написал Кулеба.

Как мы уже писали, Кулеба поставил на место Лаврова за его высказывания в адрес Зеленского. Он подчеркнул, что президент Украины не прячется по бункерам, в отличие от хозяина Кремля.

Противостояние российской агрессии

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. По данным Генштаба, только за неделю ВСУ уничтожили около 9000 солдат страны-агрессора.

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После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей излюбленной тактике – к ударам по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате погибли восемь человек.

Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить ракеты.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

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Тем временем Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.