"ЛДНР" попросили у Путина помощи в войне против Украины: документ

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Главари так называемых "республик ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи против Вооруженных сил Украины.

Об этом 23 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

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По его словам, в обращениях подчеркивается, что "в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию".

"Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта", – процитировал Песков обращения на имя Путина.

Он сообщил, что Пушилин и Пасечник "просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины".

"ЛДНР" обратились к Путину накануне

В российские СМИ попали обращения Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к руководству РФ.

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Судя по датам, соответствующие документы были подписаны во вторник, 22 февраля.

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Путин перебросил на Донбасс танки

Россия перебрасывает военных и танки на восток Украины после указа президента РФ Владимира Путина о признании псевдореспублик "ЛДНР". Данную информацию подтвердили CNN источники в разведке США.

Сообщается, что дополнительные российские войска действительно пересекли границу с Донбассом после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о размещении "миротворцев" на востоке Украины.

По словам высокопоставленного американского чиновника, знакомого с последними разведданными, Россия развернула от одной до двух батальонных тактических групп, каждая из которых насчитывает около 800 военнослужащих.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии. После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО.

В "ЛДНР" выдвинули ультиматум украинской армии

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что Вооруженные силы Украины должны добровольно покинуть якобы "их" территорию и вывезти свое оружие. По его словам, "сейчас Минских соглашений нет, "ДНР" и "ЛНР" являются признанными".