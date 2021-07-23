Ледяные дожди, лютые морозы и снежные бураны: народный синоптик обещает суровую зиму

Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года

Будущая зима в Украине готовит нам массу сюрпризов – от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года и до лютых морозов в феврале. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.

По его словам, подробные расчеты делать рано, они возможны не ранее, чем через три месяца, "но если в общих чертах – зима будет холодной".

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", – рассказал Горбань.

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что Украину ждут новые волны жары, причем тепло будет не обязательно летом.

А 22 июля в курортной Кирилловке мощный торнадо попал на видео.

Также смотрите в нашем сюжете, что натворила непогода в Одессе: