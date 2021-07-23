Крижані дощі, люті морози і снігові бурани: народний синоптик обіцяє сувору зиму

Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року

Майбутня зима в Україні готує нам масу сюрпризів – від крижаних дощів і снігопадів уже в грудні і потепління після Нового року до сильних морозів в лютому. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань.

За його словами, докладні розрахунки робити рано, вони можливі не раніше, ніж через три місяці, "але якщо в загальних рисах – зима буде холодною".

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на Старий новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – в другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", – розповів Горбань.

Як повідомляли новини "Сьогодні", завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

А 22 липня у курортній Кирилівці потужний торнадо потрапив на відео.

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