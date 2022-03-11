Лидеры ЕС сказали "да": Украина официально начала евроинтеграционный процесс

После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.
Об этом в Twitter сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
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"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ее приветствуют в ЕС", — сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Украина будет членом Евросоюза
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
"У нас с Украиной есть процесс, например, интеграции украинского рынка в единый рынок… У нас очень тесное сотрудничество в энергетической сети", — отметила она.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что есть много тем, в которых Украина очень тесно сотрудничает с Западом.
"Они (украинцы. — Ред.) — одни из нас, и мы хотим, чтобы они были с нами", — сказала глава Еврокомиссии.