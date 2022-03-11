Лідери ЄС сказали "так": Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес

Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції/Фото: колаж: "Сьогодні"
Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес. Усі лідери країн та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.
Про це у Twitter повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
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"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес розпочався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її вітають в ЄС", — повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
Україна буде членом Євросоюзу
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї і будуть прийняті в ЄС.
"У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграції українського ринку в єдиний ринок... У нас дуже тісна співпраця в енергетичній мережі", — наголосила вона.
Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що є багато тем, в яких Україна дуже тісно співпрацює із Заходом.
"Вони (українці – Ред.) — одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були з нами", — сказала глава Єврокомісії.