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Локдаун из-за "Омикрона" и новые правила карантина: что происходит с COVID-19 в Украине

Юлия Гаврилюк
12 января, 09:57
В стране резко возросло количество зараженных коронавирусом, а темпы вакцинации все еще низкие

Две области страны находятся в оранжевой зоне карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Минздрав прогнозирует очередной всплеск новых COVID-случаев с конца января.

Сайт "Сегодня" рассказывает последние новости о COVID-ситуации в стране.

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Статистика коронавируса

За прошедшие сутки, 11 января, в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Среди новых заболевших детей – 409, медработников – 160.

З прошлые сутки:

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  • госпитализировано – 1 898 человек;
  • летальных исходов – 193;
  • выздоровело – 8 077 человек.

Вакцинация населения

За сутки 11 января в Украине 106 362 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.

Напомним, что в ноябре за неделю удавалось выйти на уровень 1,6 млн уколов, а сейчас темпы вакцинации снизились.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек.

В общей сложности провели 29 023 090 прививок.

Дата обязательной вакцинации от COVID-19

Медики, коммунальщики и местные чиновники в Украине должны привиться от COVID-19 до 31 января.

31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины, который расширил перечень профессий, которым нужно обязательно вакцинироваться от COVID-19. Это работники:

  • органов местного самоуправления;
  • заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Карантинные зоны

В Украине две области находятся в оранжевой зоне. Там ситуация с коронавирусом ухудшается.

Оранжевые

  • Сумская,
  • Херсонская области.

Желтые

  • г. Киев,
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская области.

Украину ждет новый локдаун из-за "Омикрона"

В Украине готовятся к очередной волне коронавируса на фоне распространения нового "Омикрон"-штамма. Пик заболеваемости будет длиться несколько месяцев.

По прогнозам Минздрава, очередной всплеск заболеваемости ожидается с конца января.

"В данное время будет больше "Омикрона". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", – заявил главный санврач Игорь Кузин.

Он уточнил, что данный всплеск будет длительным и продлится несколько месяцев.

От чего зависит продолжительность "Омикрон"-волны

"Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", – уточнил санврач.

Правила в кафе и ресторанах

В Украине обновили правила безопасного пребывания в заведениях общественного питания.

Дополнительные правила для работников:

  • использование средств индивидуальной защиты;
  • тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты;
  • регулярное мытье рук. Не реже, чем раз в три часа;
  • не прикасаться к лицу руками;
  • воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
  • самоизоляция, если присутствуют симптомы респираторных заболеваний;
  • проверка COVID-документов у посетителей.

Правила для посетителей:

  • обработка рук антисептиком перед входом в заведение;
  • показывать COVID-документы работникам заведения;
  • передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты;
  • соблюдение физической дистанции.

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