Локдаун из-за "Омикрона" и новые правила карантина: что происходит с COVID-19 в Украине

Две области страны находятся в оранжевой зоне карантина / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Минздрав прогнозирует очередной всплеск новых COVID-случаев с конца января.
Сайт "Сегодня" рассказывает последние новости о COVID-ситуации в стране.
Статистика коронавируса
За прошедшие сутки, 11 января, в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Среди новых заболевших детей – 409, медработников – 160.
З прошлые сутки:
- госпитализировано – 1 898 человек;
- летальных исходов – 193;
- выздоровело – 8 077 человек.
Вакцинация населения
За сутки 11 января в Украине 106 362 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.
Напомним, что в ноябре за неделю удавалось выйти на уровень 1,6 млн уколов, а сейчас темпы вакцинации снизились.
С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек.
В общей сложности провели 29 023 090 прививок.
Дата обязательной вакцинации от COVID-19
Медики, коммунальщики и местные чиновники в Украине должны привиться от COVID-19 до 31 января.
31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины, который расширил перечень профессий, которым нужно обязательно вакцинироваться от COVID-19. Это работники:
- органов местного самоуправления;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Карантинные зоны
В Украине две области находятся в оранжевой зоне. Там ситуация с коронавирусом ухудшается.
Оранжевые
- Сумская,
- Херсонская области.
Желтые
- г. Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская области.
Украину ждет новый локдаун из-за "Омикрона"
В Украине готовятся к очередной волне коронавируса на фоне распространения нового "Омикрон"-штамма. Пик заболеваемости будет длиться несколько месяцев.
По прогнозам Минздрава, очередной всплеск заболеваемости ожидается с конца января.
"В данное время будет больше "Омикрона". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", – заявил главный санврач Игорь Кузин.
Он уточнил, что данный всплеск будет длительным и продлится несколько месяцев.
От чего зависит продолжительность "Омикрон"-волны
"Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", – уточнил санврач.
Правила в кафе и ресторанах
В Украине обновили правила безопасного пребывания в заведениях общественного питания.
Дополнительные правила для работников:
- использование средств индивидуальной защиты;
- тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты;
- регулярное мытье рук. Не реже, чем раз в три часа;
- не прикасаться к лицу руками;
- воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
- самоизоляция, если присутствуют симптомы респираторных заболеваний;
- проверка COVID-документов у посетителей.
Правила для посетителей:
- обработка рук антисептиком перед входом в заведение;
- показывать COVID-документы работникам заведения;
- передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты;
- соблюдение физической дистанции.
Ранее мы писали:
- "Дельтакрон" – новая опасность или выдумка? Мы узнали, есть ли в Украине новый штамм.
- COVID-ситуация ухудшается. В каких регионах Украины нашли "Омикрон" – список.