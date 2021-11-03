Локдаун на пороге? Минздрав обновил карантинные зоны

Усиление карантина в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 3 октября в желтой зоне карантина остались всего две области Украины. В красной находятся 15 областей и Киев, а в оранжевой – семь.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Какие области входят в красную зону

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Ровенская

Сумская

Херсонская

Хмельницкая

Черниговская

С 1 ноября к красной зоне причислен также Киев.

Какие области входят в оранжевую зону

Винницкая

Волынская

Полтавская

Тернопольская

Харьковская

Черкасская

Черновицкая

Какие области входят в желтую зону

Кировоградская

Закарпатская

Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировали 23 393 новых случая COVID-19, а за последнюю неделю – более 150 тысяч.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 979 086 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 720 жителей Украины (всего – 69 447). Вылечить удалось 2 466 674 инфицированных (11 937 – за последние сутки).