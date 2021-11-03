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Локдаун на пороге? Минздрав обновил карантинные зоны

София Ковнир
3 ноября, 09:27
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается с каждым днем

Усиление карантина в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 3 октября в желтой зоне карантина остались всего две области Украины. В красной находятся 15 областей и Киев, а в оранжевой – семь.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Какие области входят в красную зону

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Запорожская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черниговская

С 1 ноября к красной зоне причислен также Киев.

Какие области входят в оранжевую зону

  • Винницкая
  • Волынская
  • Полтавская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Черкасская
  • Черновицкая

Какие области входят в желтую зону

  • Кировоградская
  • Закарпатская

Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировали 23 393 новых случая COVID-19, а за последнюю неделю – более 150 тысяч.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 979 086 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 720 жителей Украины (всего – 69 447). Вылечить удалось 2 466 674 инфицированных (11 937 – за последние сутки).

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