Локдаун уже близко? Что запретят в украинских больницах в случае красной зоны

Временно будут приостановлены плановые госпитализации. / Фото: Коллаж: Сегодня
После того, как в Украине усилят карантин из-за коронавируса, в больницах снова приостановят плановые госпитализации.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.
Когда введут ограничения
Перестать госпитализировать людей согласно предварительным планам могут после того, как регионы начнут возвращаться в красные зоны карантинных ограничений.
"После внедрения красного уровня эпидемической опасности в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения будут приостановлены плановые госпитализации для переориентации освобожденных коек на прием больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.
Он сообщил, что в настоящее время в больницах в стране выделено более 64 тыс. коек для госпитализации больных COVID-19, из них более 96,7% обеспечено кислородом.
Зоны карантина
По состоянию на 19 января в Украине снова расширилась оранжевая карантинная зона. Так, в эпидопасности оказалась Львовская область.
Теперь в оранжевой зоне пять областей:
- Ивано-Франковская
- Ровенская
- Сумская
- Черновицкая
- Львовская
Все остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.
Украину ждет новый локдаун из-за "Омикрона"
В Украине готовятся к очередной волне коронавируса на фоне распространения нового штамма "Омикрон". Высокий уровень заболеваемости будет наблюдаться несколько месяцев.
По прогнозам Минздрава, очередная вспышка заболеваемости ожидается с конца января.
"В данное время будет больше "Омикрона". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", – заявил главный санврач Игорь Кузин.
Он уточнил, что вспышка будет длительной и продлится несколько месяцев
Ранее мы писали:
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