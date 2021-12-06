Локдауна не будет? В Украине красных зон станет меньше

В Украине желтая зона карантина может увеличиться. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине девять областей из красной зоны карантина вскоре могут перейти в желтую. Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в ближайшее время примет решение о понижении уровня эпидемической опасности.

Об этом говорится на "Правительственном портале".

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Красных зон в Украине может стать меньше

"В ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе девяти регионов из красной в желтую зону эпидемической опасности", – сообщили в ведомстве.

В Украине красных зон может стать меньше. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине усилили карантин для невакцинированных

С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. С сегодняшнего дня меняются условия работы и посещения общественных учреждений, а также срок действия сертификатов о вакцинации.

Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест либо сертификат о выздоровлении.

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Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Таким образом, новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев.

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Разница между карантином в красной и желтой зоне

Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.

Если при желтом уровне эпидбезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины ("желтый" COVID-сертификат или справка 063-О), то при красном – только документ о получении полного курса вакцинации ("зеленый" COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

Общее: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпидбезопасности.