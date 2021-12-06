Локдауна не будет? В Украине красных зон станет меньше

В Украине желтая зона карантина может увеличиться. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине девять областей из красной зоны карантина вскоре могут перейти в желтую. Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в ближайшее время примет решение о понижении уровня эпидемической опасности.
Об этом говорится на "Правительственном портале".
Красных зон в Украине может стать меньше
"В ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе девяти регионов из красной в желтую зону эпидемической опасности", – сообщили в ведомстве.
В Украине усилили карантин для невакцинированных
С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. С сегодняшнего дня меняются условия работы и посещения общественных учреждений, а также срок действия сертификатов о вакцинации.
Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест либо сертификат о выздоровлении.
Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.
Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.
Таким образом, новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев.
Разница между карантином в красной и желтой зоне
Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.
Если при желтом уровне эпидбезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины ("желтый" COVID-сертификат или справка 063-О), то при красном – только документ о получении полного курса вакцинации ("зеленый" COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).
Общее: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпидбезопасности.
"Желтый" сертификат изменит срок действия
Важно, что с 6 декабря срок действия "желтого" COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.
Это означает, что на 31-й день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 не будет действительным (валидным).
Как избежать новых ограничений
В Минздраве советуют всем, кто получил первую дозу прививки более 30 дней назад, сделать вторую прививку в ближайшие выходные. Ведь "просроченные" ковид-сертификаты с понедельника не будут действовать.
Сделать вторую дозу в течение 30 дней, после чего получить "зеленый" COVID-сертификат, можно всеми вакцинами в Украине.