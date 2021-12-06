Локдауну не буде? В Україні "червоних" зон поменшає

В Україні "жовта" зона карантину може збільшитись. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні дев'ять областей з "червоної" зони карантину невдовзі можуть перейти у "жовту". Державна комісія з питань ТЕБ та НС найближчим часом ухвалить рішення про зниження рівня епідемічної небезпеки.

Про це йдеться на "Урядовому порталі".

Реклама

"Червоних" зон в Україні може поменшати

"Найближчим часом Державна комісія ТЕБ та НС розгляне питання про виведення дев'яти регіонів з "червоної" у "жовту" зону епідемічної небезпеки", – повідомили у відомстві.

В Україні червоних зон може поменшати. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні посилили карантин для невакцинованих

З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила. Відсьогодні змінюються умови роботи та відвідування громадських закладів, а також строк дії сертифікатів про вакцинацію.

Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Реклама

Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.

Що змінилося: раніше заклади мали змогу обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень "жовтого рівня" або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опція не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

Отже, нові обмеження торкнулися переважно невакцинованих українців.

Реклама

Різниця між карантином у "червоній" та "жовтій" зоні

Основна відмінність полягає у використанні документів про отримання щеплення.

Якщо за "жовтого рівня" епіднебезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини ("жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063-О), то за "червоного" – лише документ про отримання повного курсу вакцинації ("зелений" COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).

Спільне: негативний тест чи сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епіднебезпеки.