Любил Украину и похоронил СССР. Каким запомнили Леонида Кравчука украинские политики

Леонид Кравчук навсегда останется человеком, похоронившим СССР. / Фото: Коллаж: Сегодня
Появились первые реакции на известие о смерти Леонида Кравчука, президента Украины в 1991-1994 годах. Свои соболезнования выразили украинские чиновники, а также бывшие высокопоставленные политики. Смерть первого президента называют "большой потерей", а его самого – человеком, "похоронившим Советский Союз".
Сайт "Сегодня" собрал главные заявления после того, как стало известно, что Леонид Кравчук ушел в вечность.
Андрей Ермак
Глава Офиса президента назвал известие о смерти Кравчука "печальной новостью".
"Я был лично знаком с ним, чем на самом деле горжусь. Леонид Макарович был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости", – отметил Ермак.
Евгения Кравчук
Замглавы фракции "Слуга народа" отреагировала на смерть Кравчука немногословно.
"Первый Президент первым и ушел… Земля пухом", – написала она.
Трехсторонняя контактная группа
Как известно, Леонид Макарович являлся главой Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, которая до 24 февраля занималась вопросом урегулирования ситуации на Донбассе.
Его коллеги выразили глубокое соболезнование родным и близким первого президента.
"Леонид Макарович был мудрым политиком, патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости", – отметили в ТКГ.
Виталий Кличко
Мэр столицы не жалел слов, вспоминая первого президента Украины.
"Он (Кравчук, – ред.) говорил, что лидером человека делают три вещи: талант, сильный характер и знания. Все это было присуще Леониду Макаровичу, вошедшему в историю нашего суверенного государства как первый его законно избранный лидер", – написал Кличко.
Мэр Киева поблагодарил первого президента за любовь к Украине и пообещал, что Украина не потеряет независимость и свободу в войне против российского захватчика.
Петр Порошенко
На известие о смерти Кравчука отреагировал и пятый президент Украины. Порошенко отметил его как человека, "похоронившего Советский Союз".
"Сознательный переход Леонида Кравчука на государственные позиции сыграл не последнюю роль в провозглашении Независимости. Свою власть он использовал для достижения этой цели. А впоследствии придумал, как в Беловежской пуще похоронить Советский Союз", – написал Порошенко.
Он также добавил, что Кравчук ушел с верой в победу Украины в войне против России.
Дмитрий Разумков
Бывший глава Верховной Рады также назвал смерть Кравчука "большой потерей".
"Вклад Леонида Кравчука в становление нашего государства сложно переоценить. Именно во время его председательства Парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно Леонид Макарович не побоялся и первым взял на себя управление великой державой в непростые времена начала 90-х. Его жизнь была наполнена разными знаковыми событиями и решениями. Однако он до последнего оставался верен своей стране и стремился своим опытом и знаниями сделать нашу жизнь лучше. И ему это удавалось", – констатировал Разумков.
На смерть Леонида Макаровича отреагировали и украинские журналисты, лично знакомые с первым президентом.
Наташа Влащенко
Журналистка вспоминает, что очень много раз записывала интервью с Леонидом Кравчуком, и просто много с ним общалась.
"Мудрый, открытый, по-человечески теплый. Благодаря ему стала возможна Беловежская пуща. Да и пошел он вслед за Шушкевичем…" Спасибо, господин Президент, что Украина стала Независимой. Светлая память", – написала Влащенко.
Как известно, 3 мая скончался подписант Беловежского соглашения со стороны Беларуси Станислав Шушкевич. Он вместе с Кравчуком и Борисом Ельциным 8 декабря 1991 поставили точку в существовании СССР.
Василий Голованов
Журналист также отметил, что имел честь быть знакомым с первым президентом Леонидом Кравчуком.
"Очень жаль. Вечная память", – написал он.
Читайте также: