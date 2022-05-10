Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Экс-глава государства скончался в возрасте 88 лет

Леонид Кравчук. Фото: коллаж "Сегодня".

Сегодня ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук. Легендарный политик скончался в возрасте 88 лет.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в кругу семьи, также сообщает УНИАН.

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"Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины", – говорится в сообщении.

Проблемы со здоровьем у Кравчука

Операцию на сердце Леониду Кравчуку провели 29 июня 2021 года. По информации СМИ, Леонид Макарович после сложной операции провел более месяца в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи оценивали его состояние как сложное.

В начале сентября стало известно, что Кравчук вышел из комы. Он частично пришел в сознание и даже стал узнавать своего внука, но говорить не мог. Также сообщалось, что первый президент Украины проходил реабилитацию в Германии.

Кроме этого, по состоянию здоровья Кравчук был вынужден временно сложить полномочия главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.