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Так говорил Леонид Кравчук. Главные цитаты первого президента об Украине, украинцах, войне, жизни и смерти

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий Заместитель событийного лидера Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 мая, 21:07
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Экс-главы государства не стало вечером 10 мая
Леонид Кравчук скончался на 89-м году жизни.
Леонид Кравчук скончался на 89-м году жизни. / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер 10 мая 2022 года после длительной болезни. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Кравчук говорил о том, что Украина для него была важнее всего на свете, и мечтал, чтобы скорее закончилась война. Но, к сожалению, так и не дожил до Дня победы над Россией.

Сайт "Сегодня" собрал главные цитаты первого президента Украины.

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О своей семье и об Украине

"Иногда я задаю себе вопрос, что важнее: семья или Украина? Но не было бы Украины, не было бы и моей семьи. То есть на первое место выходит Украина. И я ее принимал на свои руки в Беловежской пуще в 1991-м, подписал все учредительные документы. И за нее я несу невероятную ответственность", – рассказывал Леонид Макарович в интервью "Сегодня" в 2015 году.

Об украинцах и украинском характере

"Если судить по характеру, украинский человек очень мягкий и добрый. Я не помню случаев, чтобы мы на кого-то шли войной. Мы все время отбивались, защищались. Мы не агрессивные, но очень медлительные. Украина – аграрная страна. Спеши не спеши, а если дождя не будет, ничего не вырастет. Нужно, чтобы Бог помог. Молились, чтобы пошел дождь. И мы привыкли просить Бога. Но, на Бога надейся, а сам не плошай. Бог помогает тем, кто умеет работать", – говорил Кравчук еще за 7 лет до полномасштабного вторжения РФ.

О будущем страны

"Знаете, что я больше всего хочу увидеть? Как все будет меняться к лучшему. Сейчас, когда Европа дала нам безвиз, когда президент приобщается к великим делам, когда его слушают за границей, — в такие дни я чувствую себя прекрасно и думаю: "Доживу! Доживу до того времени, когда все будет по-другому". Так хочется, чтобы это произошло как можно скорее..." – рассуждал Кравчук в 2017 году в интервью изданию "Бульвар Гордона".

О войне на Востоке

" чтобы я завтра проснулся, и мне позвонили мои друзья и сказали: Леонид Макарович, война закончилась! Это было бы... Я даже слов не могу найти.. Как бы я танцевал!", – просил Кравчук в свой 85-й день рождения.

О любимой еде

"Больше всего люблю два вида : с творогом и с вишнями. Потому что это классические вареники. В Мариинском дворце, когда я приглашал Буша с женой, подали вареники (именно с творогом и вишнями), и жена Буша спросила: "Что это?". Говорю: "Вареники". Она бросилась к переводчику. Знаете, как перевели? Вареные пироги!" – вспоминал экс-президент.

Визит Джорджа Буша-старшего в Киев в 1991 году. Фото: архив

О любви к жизни

"Я люблю смотреть на красоту, на окружающих. Выхожу утром из дома — птички поют, собачки вокруг меня, я сижу и думаю: "Господи, какая красота вокруг!". Прихожу к дубу (говорят, ему 340 лет), стою под ним и сразу думаю: "Вот я обращусь к Богу под этим дубом"... тут монахи жили, возможно, они тоже обращались. Тут земля протоптана моими предшественниками. Я стою на их плечах, слушайте! Это какая сила, какая радость, могущество во мне! Потому что подо мной — сила! И думаешь: надо жить, нужно стараться! Заниматься зарядкой, есть в меру, ходить как следует — и проживешь на один год, но больше", – рассказывал Кравчук в интервью Алесе Бацман.

Об отношении к смерти

"Знаете, я по жизни философ. Сказать, что я не боюсь смерти... зачем мне сейчас об этом говорить? Я ведь не иду на выборы (смеется)", – говорил первый президент за пять лет до того, как ушел из жизни.

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Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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