МАГАТЭ озаботилось проблемой АЭС в Украине из-за войны с Россией

В РФ заявили, якобы их военные "охраняют" ЧАЭС / Фото: Коллаж: Сегодня
Гендиректор МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) заявил о готовности поехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с АЭС в Украине. Об этом сообщает национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
Ранее руководитель "Энергоатома" Петр Котин заявил, что вмешательство МАГАТЭ необходимо в связи с захватом российскими войсками Запорожской АЭС — крупнейшей атомной энергостанции в Европе.
Ситуация с АЭС в Украине
Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, осуждающую агрессию РФ против Украины. Согласно документу, России выдвигаются требования немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины.
Ранее россияне захватили Чернобыльскую атомную энергетическую станцию. Персонал станции находится в заложниках.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.