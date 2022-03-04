МАГАТЭ озаботилось проблемой АЭС в Украине из-за войны с Россией

В РФ заявили, якобы их военные "охраняют" ЧАЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Гендиректор МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) заявил о готовности поехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с АЭС в Украине. Об этом сообщает национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Ранее руководитель "Энергоатома" Петр Котин заявил, что вмешательство МАГАТЭ необходимо в связи с захватом российскими войсками Запорожской АЭС — крупнейшей атомной энергостанции в Европе.

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Ситуация с АЭС в Украине

Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, осуждающую агрессию РФ против Украины. Согласно документу, России выдвигаются требования немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины.

Ранее россияне захватили Чернобыльскую атомную энергетическую станцию. Персонал станции находится в заложниках.

Ситуация в Украине 4 марта