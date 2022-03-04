МАГАТЕ занепокоїлось проблемою АЕС в Україні через війну з Росією

У РФ заявили, нібито їхні військові "охороняють" ЧАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні
Гендиректор МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) заявив про готовність поїхати до Чорнобиля, щоби проконтролювати ситуацію з АЕС в Україні. Про це повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Раніше керівник "Енергоатому" Петро Котін заявив, що втручання МАГАТЕ необхідне через захоплення російськими військами Запорізької АЕС — найбільшої атомної енергостанції в Європі.
Ситуація з АЕС в Україні
Міжнародне агентство з атомної енергії ухвалило резолюцію, що засуджує агресію РФ проти України. Згідно з документом, Росії висуваються вимоги негайно припинити всі протиправні дії, що загрожують ядерним об'єктам України.
Раніше росіяни захопили Чорнобильську атомну енергетичну станцію. Персонал станції знаходиться у заручниках.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наліт на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресора з повітря обстріляли навчальний заклад у центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як супротивник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від окупантів, які її обстрілювали.
- У Миколаїв зайшли військові ЗСУ. Ворог рухається до міста з боку Балабанівки та Галицинового.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.