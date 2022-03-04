МАГАТЕ занепокоїлось проблемою АЕС в Україні через війну з Росією

У РФ заявили, нібито їхні військові "охороняють" ЧАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Гендиректор МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) заявив про готовність поїхати до Чорнобиля, щоби проконтролювати ситуацію з АЕС в Україні. Про це повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Раніше керівник "Енергоатому" Петро Котін заявив, що втручання МАГАТЕ необхідне через захоплення російськими військами Запорізької АЕС — найбільшої атомної енергостанції в Європі.

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Ситуація з АЕС в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергії ухвалило резолюцію, що засуджує агресію РФ проти України. Згідно з документом, Росії висуваються вимоги негайно припинити всі протиправні дії, що загрожують ядерним об'єктам України.

Раніше росіяни захопили Чорнобильську атомну енергетичну станцію. Персонал станції знаходиться у заручниках.

Ситуація в Україні 4 березня