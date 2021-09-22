Международный COVID-сертификат за 6 тысяч гривен. В Днепропетровской области медработница подделывала документы

За подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы / Коллаж "Сегодня"

44-летня медработница вместе со своим 27-летним подельником в мессенджере предлагала получить международный сертификат без прохождения вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Расценки:

За 1500 гривен медработница предлагала сделать сертификат о вакцинации, но без внесения данных в базу электронного здравоохранения.

За 6000 гривен можно было получить сертификат и внести данные в базу Минздрава.

Сейчас полиция ищет тех, кто купил поддельные сертификаты.

Привилегии COVID-сертификатов:

Согласно принятым изменениям , в случае введения желтого уровня эпидемической опасности продолжат работать учебные заведения, персонал которых будет иметь не менее 80% желтых или зеленых COVID-сертификатов.

При наличии у 80% персонала и посетителей таких сертификатов смогут работать в режиме желтого уровня общественные заведения, кинотеатры, театры, музеи или другие культурные заведения, спортзалы и бассейны.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения, а также общественные заведения смогут работать только при условии? если 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат – т.е. все прошли полный курс прививки.

При наличии у украинца, пересекающего границу Украины, желтого или зеленого сертификата о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19 он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

В Украине открыто уже более 30 уголовных производств по факту подделки документов о вакцинации. Это и сертификаты ПЦР, и свидетельства о выздоровлении, и справки, и результаты по вакцинации.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы. Также медика могут лишить права заниматься медицинской деятельностью.

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