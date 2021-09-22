Міжнародний COVID-сертифікат за 6 тисяч гривень. У Дніпропетровській області медпрацівниця підробляла документи

За підробку сертифіката в вакцинації лікаря загрожує до двох років позбавлення волі / Колаж "Сегодня"

44-річна медпрацівниця разом зі своїм 27-річним спільником у месенджері пропонувала отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє МВС України.

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За 1500 гривень медпрацівниця пропонувала зробити сертифікат про вакцинацію, але без внесення даних в базу електронної охорони здоров'я.

За 6000 гривень можна було отримати сертифікат і внести дані в базу МОЗ.

Зараз поліція шукає тих, хто купив підроблені сертифікати.

Привілеї COVID-сертифікатів:

Згідно з прийнятими змінами , у разі введення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки продовжать працювати навчальні заклади, персонал яких буде мати не менше 80% "жовтих" або "зелених" COVID-сертифікатів.

За наявності у 80% персоналу і відвідувачів таких сертифікатів зможуть працювати в режимі "жовтого" рівня громадські заклади, кінотеатри, театри, музеї або інші культурні заклади, спортзали й басейни.

Остаточне рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

У разі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади, а також громадські заклади зможуть працювати тільки за умови, якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат – тобто всі пройшли повний курс щеплення.

За наявності у українця, який перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або про одужання від COVID-19 він може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

В Україні відкрито вже понад 30 кримінальних проваджень за фактом підробки документів про вакцинацію. Це і сертифікати ПЛР, і свідоцтва про одужання, і довідки, і результати щодо вакцинації.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що за підробку сертифіката про вакцинацію лікарю загрожує до двох років позбавлення волі. Також медика можуть позбавити права займатися медичною діяльністю.

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