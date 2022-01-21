"Минирования" и вспышка COVID-19. По всей Украине школы ушли на дистанционку – список городов

Украинские школы массово переводят на дистанционное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине школьников массово отправляют на карантин. Дети будут учиться на дистанционном обучении. В одних регионах это связано со вспышкой коронавируса, а в других – из-за волны "минирований".

Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в каких областях школы ушли на карантин.

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Львов

Во Львове все учебные заведения уходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболевания коронавирусом.

Согласно результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове из-за роста заболевания COVID-19 среди детей с понедельника, 24 января, 5-11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкол и музыкальных школ.

Ужгород

В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники будут учиться онлайн уже с понедельника, 24 января.

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Во всех школах Ужгорода вводят карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.