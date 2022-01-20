Снова в опасности? Во всех школах Ровно ищут взрывчатку

Информацию о якобы минировании всех школ отправили на электронную почту ГСЧС

Все школы Ровно проверяют правоохранители. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровно 20 января проверяют сообщения о якобы минировании всех школ. Детей и учителей эвакуируют.

Об этом пишет Суспільне.

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По состоянию на 14:00 из учебных заведений эвакуируют детей. Специалисты будут обследовать здания.

По словам пресс-секретаря полиции области Марии Юстицкой, сообщение поступило на электронную почту ГСЧС Ровенской области в 13:00. Эвакуацию проводят из всех 38 заведений.

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