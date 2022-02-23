"Минска" уже нет. Во Франции ответили, жив ли еще "нормандский формат"

Ле Дриан с оптимизмом смотрит на будущее "нормандского формата". / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры в "нормандском формате" все еще существуют и не будут заброшены.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Merkur.

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"Есть пространство"

"Что касается "нормандского формата", он все еще существует. Мы не будет забрасывать его", – сказал он.

По словам министра, еще есть "пространство для диалога", чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины.

Фото – Thomas Coex/Pool via REUTERS.

Заявление Путина

Президент России заявил, что эра Минских соглашений, принятых в 2015 году, закончилась, и что они "были убиты еще задолго до вчерашнего признания "республик" Донбасса".

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"И не нами, не представителями этих "республик", а действующими киевскими властями. И признание этих "республик" продиктовано тем, что публично руководство Украины начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения. В этом смысле да, конечно, Минские соглашения – их не существует. Чего ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", – резюмировал Путин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины после скандального заявления Путина о признании независимости "ЛДНР".

По его словам, Украина однозначно квалифицирует действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, а признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "Нормандии".

Обстановка