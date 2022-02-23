"Мінська" вже немає. У Франції відповіли, чи живий ще "нормандський формат"

Ле Дріан з оптимізмом дивиться на майбутнє "нормандського формату". / Фото: Колаж: Сьогодні
Переговори в "нормандському форматі" все ще існують і не будуть занедбані.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Мerkur.
"Є простір"
"Щодо "нормандського формату", він все ще існує. Ми не закидатимемо його", – сказав він.
За словами міністра, є ще "простір для діалогу", щоб врегулювати ситуацію навколо України.
Заява Путіна
Президент Росії заявив, що ера Мінських угод, ухвалених у 2015 році, закінчилася, і що вони "були вбиті ще задовго до вчорашнього визнання "республік" Донбасу".
"І не нами, не представниками цих "республік", а чинною київською владою. І визнання цих "республік" продиктоване тим, що публічно керівництво України почало заявляти, що не збирається виконувати ці угоди. У цьому сенсі так, звичайно, Мінські угоди – їх не існує. Чого ж їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень", – резюмував Путін.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України після скандальної заяви Путіна про визнання незалежності "ЛДНР".
За його словами, Україна однозначно кваліфікує дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави, а визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках "Нормандії".
Обстановка
- Після фактичного офіційного визнання Путіним квазіреспублік на Донбасі західні країни одна за одною почали вводити санкції проти Росії.
- Німеччина як відповідь на договір про дружбу з "ЛДНР" призупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2".
- Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків. Це банки "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промзв'язокбанк, Чорноморський банк розвитку. Санкції також запроваджено щодо трьох "осіб з дуже високим рівнем доходу". За словами Бориса Джонсона, їхні активи у Великій Британії будуть заморожені.