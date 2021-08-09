Минздрав будет поощрять врачей за вакцинацию пациентов

Сейчас в Украине рассматривается возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за высокий охват вакцинации среди пациентов

Украинские врачи получат бонусы за COVID-вакцинацию. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией его пациентов. Так, Министерство здравоохранения Украины обеспечит семейных врачей 50 баллами непрерывного профессионального развития.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Что такое непрерывное профессиональное развитие (БПР) для врачей:

БПР – это система профессионального совершенствования врачей, которая сегодня является распространенной практикой в ряде развитых стран. Украина, со своей стороны, ввела соответствующий компонент в 2019 году. Начиная с января 2020 года, набирание, по меньшей мере, 50 баллов БПР является обязательным задание для каждого врача в стране.

"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80% ему будет зачисляться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко

Читайте также:

Реклама

Заболевших после прививки – менее 1%. Насколько эффективно работает вакцина в Украине

Также известно, что сегодня Минздрав совместно с НСЗУ рассматривают возможность введения финансового вознаграждения как стимул для врачей вакцинировать своих пациентов.

Ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения призвала страны не вакцинировать своих граждан третьей дозой от коронавируса , чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс.

, чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс. Также напомним, в Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: