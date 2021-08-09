Версия на русском
$ 26,83
31,68

МОЗ заохочуватиме лікарів за вакцинування пацієнтів

9 серпня, 16:29

Марія Дмитренко

Зараз в Україні розглядається можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за високе охоплення щепленням серед пацієнтів

Українські лікарі отримають бонуси за COVID-вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (зокрема грошову) у разі високого охоплення вакцинацією його пацієнтів. Так, Міністерство охорони здоров'я України забезпечить сімейних лікарів 50 балами безперервного професійного розвитку.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Що таке безперервний професійний розвиток (БПР) для лікарів:

БПР – це система професійного вдосконалення лікарів, яка сьогодні є поширеною практикою в низці розвинутих країн. Україна, зі свого боку, запровадила відповідний компонент у 2019 році. Починаючи з січня 2020 року, набрання, щонайменше, 50 балів БПР є обов’язковим завдання для кожного лікаря в країні.

"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано більше 80% йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Читайте також:

Реклама

Хворих після щеплення – менше 1%. Наскільки ефективно працює вакцина в Україні

Також відомо, що сьогодні МОЗ спільно з НСЗУ розглядають можливість запровадження фінансової винагороди як стимул для лікарів вакцинувати своїх пацієнтів.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Новини на цю ж тему:
регіони лікарі вакцинація вакцина Украина заохочення коронавірус

Реклама