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Минздрав обновил карантинные зоны: какие области теперь оранжевые

Юлия Гаврилюк
6 октября, 11:49
Еще вчера, 5 октября, неудовлетворительные показатели имели 8 регионов Украины, но сегодня к ним присоединились еще три

В Украине 11 областей соответствуют оранжевой зоне адаптивного карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. 11 областей соответствуют оранжевой зоне.

Об этом пишет Минздрав.

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В Донецкой и Запорожской областях превышена норма загруженности кислородных COVID-коек. Этот показатель в данном регионе составляет 67,1% и 65,6% соответственно. Впрочем, разрешенная норма составляет до 65%.

Какие области могут быть отнесены к оранжевой зоне:

  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая.

Во всех этих областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в большинстве из указанных регионов наблюдается красный уровень госпитализаций COVID-больных. Худшие показатели сейчас в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тысяч населения соответственно. А должно быть не более 60.

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

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  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Ранее мы сообщали: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.

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