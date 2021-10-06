МОЗ оновив карантинні зони: які області тепер "помаранчеві"

В Україні 11 областей відповідають "помаранчевій зоні" адаптивного карантину / Фото: Колаж: Сьогодні
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. 11 областей відповідають "помаранчевій зоні".
Про це пише МОЗ.
У Донецькій і Запорізькій областях перевищена норма завантаженості кисневих COVID-ліжок. Цей показник в даному регіоні становить 67,1% і 65,6% відповідно. Втім, дозволена норма становить до 65%.
Які області можуть бути віднесені до "помаранчевої зони":
- Вінницька,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Рівненська,
- Сумська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернівецька.
У всіх цих областях перевищено рівень захворюваності COVID-19. Крім того, в більшості із зазначених регіонів спостерігається "червоний" рівень госпіталізацій коронавірусних хворих. Найгірші показники зараз в Харківській, Херсонській областях, де рівень становить 76,6 і 70,8 на 100 тисяч населення відповідно. А повинно бути не більше 60.
Які обмеження діють зараз по всій країні
З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:
- заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або із заповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
- не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.
Раніше ми повідомляли: головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.
Також нагадаємо, з 1 вересня діє низка карантинних заборон в навчальних закладах Києва.