В Минздраве назвали вакцины от коронавируса, которые можно комбинировать

Медики утверждают, что сочетание вакцин безопасное / Коллаж "Сегодня"

Если первая прививка сделана вакциной Moderna, то вторую можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech и наоборот. Медики утверждают, что сочетание таких вакцин безопасное и эффективное.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Министерство в июле одобрило рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, чтобы комбинировать мРНК-вакцины.

Если вакцины, которой вы делали первую прививку, нету, то вторую вакцинацию можно сделать мРНК-препаратом другого производителя.

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Сколько украинцев вакцинировалось за прошедшие сутки

16 сентября, в Украине вакцинировали против COVID-19 122 906 человек.

Всего с начала кампании привито 11 229 655 человек. Вакцинацию завершили уже 5 059 771 человек – они получили две дозы препарата.

В течение суток работали 833 мобильные бригады, 2884 пункта прививок и 316 центров вакцинации.

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