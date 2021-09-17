В Минздраве назвали вакцины от коронавируса, которые можно комбинировать

Медики утверждают, что сочетание вакцин безопасное / Коллаж "Сегодня"
Если первая прививка сделана вакциной Moderna, то вторую можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech и наоборот. Медики утверждают, что сочетание таких вакцин безопасное и эффективное.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Министерство в июле одобрило рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, чтобы комбинировать мРНК-вакцины.
Если вакцины, которой вы делали первую прививку, нету, то вторую вакцинацию можно сделать мРНК-препаратом другого производителя.
Сколько украинцев вакцинировалось за прошедшие сутки
16 сентября, в Украине вакцинировали против COVID-19 122 906 человек.
Всего с начала кампании привито 11 229 655 человек. Вакцинацию завершили уже 5 059 771 человек – они получили две дозы препарата.
В течение суток работали 833 мобильные бригады, 2884 пункта прививок и 316 центров вакцинации.
Ранее мы сообщали:
- В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. За прошедшие сутки впервые за четыре месяца выявили более 6 тысяч новых случаев. Также уже восемь областей не соответствуют зеленой зоне карантина.
- В Украине за 8 месяцев на борьбу с коронавирусом было потрачено более 30 млрд грн. Всего на 2021 год предусмотрено более 36 млрд грн.
- Сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о полной вакцинации на портале "Дія" можно будет в конце сентября. Речь идет только о зеленом COVID-сертификате, свидетельствующему о получении полного курса прививки.