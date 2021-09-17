У МОЗ назвали вакцини від коронавируса, які можна комбінувати

Якщо перша щеплення зроблено вакциною Moderna, то другу можна робити Comirnaty / Pfizer-BioNTech і навпаки. Медики стверджують, що поєднання таких вакцин безпечне та ефективне.
Про це повідомляє МОЗ України.
Міністерство в липні схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, щоб комбінувати мРНК-вакцини.
Якщо вакцини, якої ви робили перше щеплення, немає, то другу вакцинацію можна зробити мРНК-препаратом іншого виробника.
Скільки українців вакцинувалось за минулу добу
16 вересня, в Україні вакцинували проти COVID-19 122 906 людина.
Всього з початку кампанії щеплено 11 229 655 людина. Вакцинацію завершили вже 5 059 771 людина – вони отримали дві дози препарату.
Протягом доби працювали 833 мобільні бригади, 2884 пункту щеплень і 316 центрів вакцинації.
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- В Україні погіршується ситуація з коронавірусів. Упродовж минулої доби вперше за чотири місяці виявили понад 6 тисяч нових випадків. Також вже вісім областей не відповідають зеленій зоні карантину.
- В Україні за 8 місяців на боротьбу з коронавірусів було витрачено понад 30 млрд грн. Всього на 2021 рік передбачено понад 36 млрд грн.
- Згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про повну вакцинацію на порталі "Дія" можна буде у кінці вересня. Йдеться тільки про зелений COVID-сертифікаті, що свідчить про отримання повного курсу щеплення.