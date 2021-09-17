У МОЗ назвали вакцини від коронавируса, які можна комбінувати

Якщо перша щеплення зроблено вакциною Moderna, то другу можна робити Comirnaty / Pfizer-BioNTech і навпаки. Медики стверджують, що поєднання таких вакцин безпечне та ефективне.

Про це повідомляє МОЗ України.

Міністерство в липні схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, щоб комбінувати мРНК-вакцини.

Якщо вакцини, якої ви робили перше щеплення, немає, то другу вакцинацію можна зробити мРНК-препаратом іншого виробника.

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Скільки українців вакцинувалось за минулу добу

16 вересня, в Україні вакцинували проти COVID-19 122 906 людина.

Всього з початку кампанії щеплено 11 229 655 людина. Вакцинацію завершили вже 5 059 771 людина – вони отримали дві дози препарату.

Протягом доби працювали 833 мобільні бригади, 2884 пункту щеплень і 316 центрів вакцинації.

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