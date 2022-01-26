Могут ли украинцы при нападении России остаться без интернета: ответ эксперта

Останутся ли украинцы без интернета в случае агрессии РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае вторжения России на территории Украины проблем с интернетом не будет.

Об этом "Сегодня" сообщил член правления Интернет Ассоциации Украины, руководитель компании "Телекон" Константин Жакун.

Реклама

Можно ли отключить весь интернет в стране?

Жакун прокомментировал мнения, что, мол, у противника может получиться одним махом отключить в Украине интернет.

"Интернет-сети в Украине децентрализованы. Это преимущество. У нас не как в Казахстане или Беларуси, где по одному крупному оператору управляют всем интернетом в стране. Структура доступа в Украине устойчивее, чем в Средней Азии", – отметил эксперт.

Угроза полномасштабной войны

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск .

. В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетные комплексы; основное их назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальности до 500 км). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются к границам Украины.

(ракетные комплексы; основное их назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальности до 500 км). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются к границам Украины. Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

Ранее мы писали: