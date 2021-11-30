Могут продаваться на рынках: в Украину завезли 16 тонн кабачков с нитратами

Кабачки не соответствуют Государственным санитарным правилам и нормам/Коллаж: Сегодня

В Украину из Турции доставили две партии свежих кабачков с повышенным уровнем нитратов. Овощи могут продаваться на прилавках рынков.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

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Детали

15,9 тонны овощей доставили в Одессу. Исследование провела региональная лаборатория.

"Согласно Экспертному заключению №006126i/21 от 25.11.2021г. кабачки свежие весом 15 900 кг (Импортер – ООО Алекс-Компани; Производитель: TEKASYA TARIM URN.NIC.LIMIT ED SIRKETI KANATLI MAH.4SK PARK, TURKEY) по физико-химическому показателю (Нитраты) — не соответствуют Государственным санитарным правилам и нормам", — говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Предупреждение об опасности

Южное межрегиональное Главное управление предупреждает о возможности оборота и реализации этой продукции на территории региона.

"В случае ее обнаружения просим срочно информировать территориальный орган Госпродпотребслужбы в вашей области", — добавили в Госпродпотребслужбе.

Изъятие продукции

В связи с этим операторы рынка призывают извлечь кабачки из упомянутой партии из оборота и в течение двух рабочих дней письменно проинформировать о выявленное несоответствие территориальный орган Госпродпотребслужбы.

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В Украине продают опасные детские игрушки

Многие детские игрушки, которые продаются в Украине, изготовлены в Китае и соответствуют государственным стандартам качества. Из-за этого дети могут отравиться или получить травму.

Более 70% "игрушечного рынка" Украины заполонили дешевые китайские изделия. Эксперты призывают родителей избегать их покупки, ведь они могут содержать опасные для здоровья детей вещества.

Такие игрушки приводят к тяжелым последствиям, а именно:

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травмам;

аллергиям;

химическим отравлениям;

инвалидности.

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