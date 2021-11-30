Можуть продаватися на ринках: в Україну завезли 16 тонн кабачків з нітратами

Кабачки не відповідають Державним санітарним правилам і нормам/Колаж: Сьогодні

В Україну з Туреччини доставили дві партії свіжих кабачків з підвищеним рівнем нітратів. Овочі можуть продаватися на прилавках ринків.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

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Деталі

15,9 тонни овочів доставили в Одесу. Дослідження провела регіональна лабораторія.

"Згідно Експертного висновку №006126і/21 від 25.11.2021р. кабачки свіжі вагою 15 900 кг. (Імпортер – ТОВ "Алекс-Компані"; Виробник: TEKASYA TARIM URN.NIC.LIMIT ED SIRKETI KANATLI MAH.4SK PARK, TURKEY) за фізико-хімічним показником (Нітрати) – не відповідають Державним санітарним правилам і нормам", — йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Попередження про небезпеку

Південне міжрегіональне головне управління попереджає щодо можливості обігу та реалізації цієї продукції на території регіону.

"У разі її виявлення просимо терміново інформувати територіальний орган Держпродспоживслужби у вашій області", — додали в Держпродспоживслужбі.

Вилучення продукції

У зв'язку з цим операторів ринку закликають вилучити кабачки зі згаданої партії з обороту і протягом двох робочих днів письмово поінформувати про виявлену невідповідність територіальний орган Держпродспоживслужби.

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В Україні продають небезпечні дитячі іграшки

Чимало дитячих іграшок, які продаються в Україні, виготовлені в Китаї та відповідають державним стандартам якості. Через це діти можуть отруїтися або отримати травму.

Понад 70% "іграшкового ринку" України заполонили дешеві китайські вироби. Експерти закликають батьків уникати їх купівлі, адже вони можуть містити небезпечні для здоров’я дітей речовини.

Такі іграшки призводять до тяжких наслідків, а саме:

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травма;

алергія;

хімічних отруєнь;

інвалідність.