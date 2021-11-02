У Полтавській області знайшли склад із отруйними речовинами. Наскільки це небезпечно

На Полтавщині виявлено місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин. Серед вилученого – токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб. Нелегальний склад було облаштовано на одному з державних підприємств регіону.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
У ході проведення слідчих дій на території об’єкту правоохоронці виявили:
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- велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки;
- майже 700 одиниць біологічних агентів;
- орієнтовно 15 л прекурсорів;
- майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.
У межах кримінального провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.
Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури із залученням представників полтавської Держслужби з надзвичайних ситуацій і обласної Держпродспоживслужби.
СБУ знайшла цілу схованку з вибухівкою
Раніше ми повідомляли, що СБУ виявила у Луганській області схрон так званої "ЛНР" для здійснення диверсій. Серед вилученого — снаряди до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.
Тайник був обладнаний в покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону.
За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" для здійснення диверсій.
При огляді схованки правоохоронці вилучили:
- 13 протитанкових мін ТМ-62М і 13 детонаторів до них;
- 7 снарядів до ручного протитанкового гранатомета;
- 2 протипіхотні міни МОН-50 і МОН-100;
- 8 бойових гранат із запалами.
Раніше ми писали:
- СБУ заблокувала потужний канал нелегальної міграції до ЄС через Україну.
- У Луганській області СБУ затримала колишнього бойовика так званої "ЛНР". Він намагався оформити українську пенсію.
- СБУ затримала бойовика із пов'язкою СЦКК. У його телефоні знайшли відео обстрілів українських воїнів.