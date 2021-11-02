У Полтавській області знайшли склад із отруйними речовинами. Наскільки це небезпечно

Територію об'єкту взято під посилену охорону, а вилучені речовини направлено на експертизу

СБУ виявила на Полтавщині склад нелегального зберігання отруйних речовин. Колаж: "Сьогодні"

На Полтавщині виявлено місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин. Серед вилученого – токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб. Нелегальний склад було облаштовано на одному з державних підприємств регіону.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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У ході проведення слідчих дій на території об’єкту правоохоронці виявили:

велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки;

майже 700 одиниць біологічних агентів;

орієнтовно 15 л прекурсорів;

майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.

Вилучені речовини направлено на експертизу / Фото: СБУ

У межах кримінального провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

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Територію об’єкту взято під посилену охорону / Фото: СБУ

Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури із залученням представників полтавської Держслужби з надзвичайних ситуацій і обласної Держпродспоживслужби.

СБУ знайшла цілу схованку з вибухівкою

Раніше ми повідомляли, що СБУ виявила у Луганській області схрон так званої "ЛНР" для здійснення диверсій. Серед вилученого — снаряди до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.

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Тайник був обладнаний в покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону.

За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" для здійснення диверсій.

При огляді схованки правоохоронці вилучили:

13 протитанкових мін ТМ-62М і 13 детонаторів до них;

7 снарядів до ручного протитанкового гранатомета;

2 протипіхотні міни МОН-50 і МОН-100;

8 бойових гранат із запалами.

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