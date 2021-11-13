Можем провести Новый год не в красной зоне: главный санврач назвал условие

В украинцев есть возможность провести Новый год не в "красной зоне" / Фото: Коллаж: Сегодня
Есть шансы провести этот Новый год не в красной зоне карантина. Отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировано 23 572 новых случая COVID-19.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает ТСН.
Если украинцы будут придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, то есть вероятность провести Новый год не в красной зоне карантина.
"Скорость выхода каждой области из красной зоны зависит от каждого гражданина Украины. В частности, от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в красной зоне", — заявил Кузин.
В Украине обновили карантинные зоны
По данным Минздрава, в желтую зону вернулась Тернопольская область. До этого она находилась на оранжевом уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.
Какие области находятся в желтой зоне
- Закарпатская область
- Тернопольская область
- Кировоградская область
Какие области находятся в оранжевой зоне
- Харьковская область
- Полтавская область
- Черновицкая область
- Винницкая область
Какие области находятся в красной зоне
- Киев
- Черкасская область
- Херсонская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Одесская область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
Ранее мы писали:
- За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 1622, медработников – 436).
- За 12 ноября 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
- В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.