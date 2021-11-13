Можем провести Новый год не в красной зоне: главный санврач назвал условие

В украинцев есть возможность провести Новый год не в "красной зоне" / Фото: Коллаж: Сегодня

Есть шансы провести этот Новый год не в красной зоне карантина. Отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировано 23 572 новых случая COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает ТСН.

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Если украинцы будут придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, то есть вероятность провести Новый год не в красной зоне карантина.

"Скорость выхода каждой области из красной зоны зависит от каждого гражданина Украины. В частности, от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в красной зоне", — заявил Кузин.

В Украине обновили карантинные зоны

По данным Минздрава, в желтую зону вернулась Тернопольская область. До этого она находилась на оранжевом уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.

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Какие области находятся в желтой зоне

Закарпатская область

Тернопольская область

Кировоградская область

Какие области находятся в оранжевой зоне

Харьковская область

Полтавская область

Черновицкая область

Винницкая область

Какие области находятся в красной зоне

Киев

Черкасская область

Херсонская область

Донецкая область

Запорожская область

Одесская область

Днепропетровская область

Сумская область

Николаевская область

Ровенская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Хмельницкая область

Черниговская область

Львовская область

Волынская область

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