Можемо провести Новий рік не в "червоній зоні": головний санлікар назвав умову

В українців є можливість провести Новий рік не в "червоній зоні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Є шанси провести цей Новий рік не у "червоній зоні" карантину. Зазначимо, що за останню добу в Україні зафіксовано 23 572 нових випадки COVID-19.

Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє "ТСН".

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Якщо українці дотримуватимуться рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, то є можливість провести Новий рік не в "червоній зоні" карантину.

"Швидкість виходу кожної області з "червоної зони" залежить від кожного громадянина України. Зокрема, від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від багатьох інших факторів. За дотримання всіх вимог сподіваємося, що є шанси цей Новий рік провести не в "червоній" зоні", – заявив Кузін.

В Україні оновили карантинні зони

За даними МОЗ, у жовту зону повернулася Тернопільська область. До цього вона була на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, у ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків та рівень госпіталізацій.

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Які області перебувають у "жовтій зоні"

Закарпатська область

Тернопільська область

Кіровоградська область

Які області перебувають в "оранжевій зоні"

Харківська область

Полтавська область

Чернівецька область

Вінницька область

Які області перебувають у "червоній зоні"

Київ

Черкаська область

Херсонська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Дніпропетровська область

Сумська область

Миколаївська область

Рівненська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Львівська область

Волинська область

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