Можемо провести Новий рік не в "червоній зоні": головний санлікар назвав умову

В українців є можливість провести Новий рік не в "червоній зоні" / Фото: Колаж: Сьогодні
Є шанси провести цей Новий рік не у "червоній зоні" карантину. Зазначимо, що за останню добу в Україні зафіксовано 23 572 нових випадки COVID-19.
Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє "ТСН".
Якщо українці дотримуватимуться рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, то є можливість провести Новий рік не в "червоній зоні" карантину.
"Швидкість виходу кожної області з "червоної зони" залежить від кожного громадянина України. Зокрема, від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від багатьох інших факторів. За дотримання всіх вимог сподіваємося, що є шанси цей Новий рік провести не в "червоній" зоні", – заявив Кузін.
В Україні оновили карантинні зони
За даними МОЗ, у жовту зону повернулася Тернопільська область. До цього вона була на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, у ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків та рівень госпіталізацій.
Які області перебувають у "жовтій зоні"
- Закарпатська область
- Тернопільська область
- Кіровоградська область
Які області перебувають в "оранжевій зоні"
- Харківська область
- Полтавська область
- Чернівецька область
- Вінницька область
Які області перебувають у "червоній зоні"
- Київ
- Черкаська область
- Херсонська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Одеська область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
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