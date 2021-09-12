Можно хоть идти загорать: сегодня украинцев ждет летняя погода

Люди наслаждаются хорошей погодой. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Сегодня в Украине будет практически летняя погода в большинстве областей. Кому-то повезет с температурой под 30 градусов, а в некоторых регионах ожидаются более комфортные 23-25. Дождей синоптики не прогнозируют нигде.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, центральных и северных областях ожидается 23-26 градусов.

На востоке воздух прогреется до 24-27 тепла.

А вот на юге будут температурные качели: в Одесской области и в Крыму 23-25, в Запорожской и Херсонской – 25-27, а в Николаевской до +29.

Реклама

Также 12 сентября в южных, центральных, восточных, Киевской, Житомирской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.

Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре будет уже не лето, но еще и не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

Также самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на осень и рассказал, когда сильно похолодает.