"Мы в Киеве": Зеленский обратился в украинцам (видео)

Видео появилось в официальном telegram-канал президента / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и сообщил, что он и руководство правительства и парламента находятся в Киеве и продолжают работать.

Видео появилось в telefgam-канале президента.

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"Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

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Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Вооруженные силы Украины зачистили аэродром "Гостомель" от российского десанта.

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