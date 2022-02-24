Мы вводим военное положение на всей территории страны – Зеленский

Общаться можно будет даже без интернета и Сети / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россия осуществляет удары по военной инфраструктуре Украины, по нашим пограничным загонам, а во многих городах слышны взрывы – об этом в срочном сообщении говорит президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы вводим военное положение на всей территории нашей страны. Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, работает армия, работает весь военный сектор Украины", – призвал Зеленский.

Важно сейчас по возможности оставаться дома. Зеленский обещает выходить с сообщениями регулярно.

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Президент Украины только что провел переговоры с президентом США Джо Байденом. США и европейские партнеры уже готовят поддержку.

"Мы всех победим, потому что мы – Украина. Слава Украине!", – говорит президент.

Что известно на данный момент:

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