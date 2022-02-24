Паники не нужно, работает украинская армия – мэр Борисполя прокомментировал взрывы

Военные работают по вражескому беспилотнику

Воздушное движение в Украине могут приостановить / Фото: Коллаж: Сегодня

В Борисполе Киевской области были слышны взрывы с утра, которые не на шутку перепугали местных жителей. Однако мэр города Владимир Борисенко поспешил успокоить местных жителей – в укрытия бежать не нужно.

Об этом Борисенко говорит в обращении на своей странице в Facebook.

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"Вы слышали все выстрелы. Это работает наша армия, все нормально, все под контролем. Это можно отнести к ряду провокаций. Работает наша армия по неизвестному летальному аппарату. Скорее всего, это беспилотник", – отметил чиновник.

По его словам, причин для паники на данный момент нет, а украинская армия готова защитить мирное население.

Украина закрыла воздушное пространство

С четверга, 24 февраля, воздушное пространство Украины закрыто. Это связано с ситуацией вокруг нашей страны.

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