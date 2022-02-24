Паніки не потрібно, працює українська армія – мер Борисполя прокоментував вибухи

У Борисполі Київської області було чутно вибухи зранку, які не на жарт перелякали місцевих жителів. Проте мер міста Володимир Борисенко поспішив заспокоїти місцевих жителів – у бомбосховище бігти не треба.
Про це Борисенко говорить у зверненні на своїй сторінці у Facebook.
"Ви чули всі постріли. Це працює наша армія, все нормально, все під контролем. Це можна віднести до низки провокацій. Працює наша армія по невідомому літальному апарату. Швидше за все, це безпілотники", – зазначив чиновник.
За його словами, причин для паніки наразі немає, а українська армія готова захистити мирне населення.
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