Паніки не потрібно, працює українська армія – мер Борисполя прокоментував вибухи

Військові працюють по ворожому безпілотнику

Повітряний рух в Україні можуть призупинити / Фото: Колаж: Сьогодні

У Борисполі Київської області було чутно вибухи зранку, які не на жарт перелякали місцевих жителів. Проте мер міста Володимир Борисенко поспішив заспокоїти місцевих жителів – у бомбосховище бігти не треба.

Про це Борисенко говорить у зверненні на своїй сторінці у Facebook.

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"Ви чули всі постріли. Це працює наша армія, все нормально, все під контролем. Це можна віднести до низки провокацій. Працює наша армія по невідомому літальному апарату. Швидше за все, це безпілотники", – зазначив чиновник.

За його словами, причин для паніки наразі немає, а українська армія готова захистити мирне населення.

Україна закрила повітряний простір

З четверга, 24 лютого, повітряний простір України закритий. Це пов'язано із ситуацією навколо нашої країни.

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