Боевики бьют из градов под Днепром (видео)

После скандального заявления президента РФ Путина Украину начали массово обстреливать. Взрывы фиксируют в разных городах, в тому числе и под Днепром.
Видео обстрела опубликовали в Telegram.
Ситуация
На видео видно, как боевики ведут огонь возле Днепра.
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Заявление Путина
Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".
"Наша цель — денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.
Президент страны-агрессорки призвал всех военнослужащих ВСУ сложить оружие и "идти домой".