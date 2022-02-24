Бойовики б'ють із градів під Дніпром (відео)

Російські найманці відкривають вогонь містами України

Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Після скандальної заяви президента РФ Путіна Україну почали масово обстрілювати. Вибухи фіксують у різних містах, зокрема й під Дніпром.

Відео обстрілу опублікували у Telegram.

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Ситуація

На відео видно, як бойовики ведуть вогонь біля Дніпра.

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Заява Путіна

Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операціюна території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".