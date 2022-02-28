На Бровары под Киевом совершили авианалет, ранены минимум шесть человек (видео)

Враг ударил по Броварах. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Бровары под Киевом вечером 28 февраля российские военные совершили авианалет. В результате ранены минимум шесть человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Facebook.

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В городе объявлена воздушная тревога. Все должны оставаться в укрытиях.

"На окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые. Оставайтесь в укрытиях! Уточненная информация – после авианалета имеем шесть раненых. Не покидайте укрытие!"– написал Сапожко в 19:18.

Выезд из Киева в направлении Броваров ограничили.

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Россия обстреляла Киев крылатыми ракетами

Вечером 28 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Как сообщил в сети советник министра внутренних дел Антон Геращенко, россияне запускают по столице Украины баллистические ракеты. И это произошло после переговоров на Припяти.

По нашей информации, Украина поставила русским жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины.

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"Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки – взять в кольцо Киев и Мариуполь.

Это будет последняя попытка русни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой", – написал Геращенко.

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