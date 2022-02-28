На Бровари під Києвом здійснили авіаналіт, поранено щонайменше шість осіб (відео)

Ворог ударив по Броварах. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Бровари під Києвом увечері 28 лютого російські військові здійснили авіаналіт. В результаті поранено мінімум шестеро людей.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко в Facebook.

Реклама

У місті оголошено повітряну тривогу. Усі повинні залишатися у укриттях.

"На околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені. Залишайтеся в укриттях! Уточнена інформація – після авіанальоту маємо шість поранених. Не залишайте укриття!"– написав Чобошка о 19:18.

Виїзд із Києва у напрямку Броварів обмежили.

Реклама

Росія обстріляла Київ крилатими ракетами

Увечері 28 лютого у Києві пролунали потужні вибухи. Як повідомив у мережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, росіяни запускають по столиці України балістичні ракети. І це сталося після переговорів на Прип'яті.

За нашою інформацією, Україна поставила російським жорсткі умови, до яких входить повне виведення військ з усієї території України.

Реклама

"Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки – взяти у кільце Київ та Маріуполь.

Це буде остання спроба русні, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій", – написав Геращенко.

Раніше ми писали: