На Донбассе не утихают обстрелы. Боевики ранили двух украинских военных

За прошедшие сутки, 13 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Также ранены двое украинских солдат.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в направлении Южного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

"В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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По состоянию на 7:00 утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Потери последних дней

12 августа на Донбассе в течение суток боевики осуществили два обстрела . В результате ранение средней тяжести получил один военный.

. В результате ранение средней тяжести получил один военный. 11 августа 8 раз фиксировалось нарушение режима прекращения огня. Один военный ВСУ получил огнестрельные осколочные ранения. Его состояние – удовлетворительное.

получил огнестрельные осколочные ранения. Его состояние – удовлетворительное. 10 августа 16 раз обстреливали позиции ВСУ. В результате пострадали трое украинских защитники . Один из них скончался в больнице.

Напомним, что пока передовые подразделения боевиков продолжают обстрелы ВСУ, в тылу оккупационные войска провели учения – отрабатывали среди прочего наступление.

На днях стало известно, что на Донбассе в плену у боевиков находятся 295 граждан Украины. Киев пытается освободить их по схеме "всех на всех".