На Донбассе боевики держат в плену почти 300 украинцев

СБУ сообщила правозащитникам, сколько украинцев находятся нынче в списке на обмен "всех на всех"

Последний обмен был более года назад / Коллаж "Сегодня"

На Донбассе в плену у боевиков находятся 295 граждан Украины. Из которых 30 – женщины. Этих людей Киев пытается освободить по схеме "всех на всех".

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Об этом заявила координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко в эфире "Украинского радио".

Правозащитница говорит, что такие данные их организация получила от СБУ в ответ на запрос. О такой цифре можно говорить по состоянию на 30 июля 2021 года.

"Все эти люди – граждане Украины, поэтому государство пытается их освободить в формате обмена "всех на всех", – говорится в сообщении СБУ.

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По данным Татьяны Катриченко, не все эти люди задержаны по политическим мотивам (обвиняются так называемыми властями непризнанных "ЛНР" и "ДНР" в шпионаже, диверсиях и измене). Отдельно Украина просит об освобождении женщин, часть из которых содержатся в СИЗО, другие – находятся в колонии в Снежном (Донецкая область) или в Селезневской колонии (Луганская область) на неподконтрольных Украине территориях.

Обмен пленными

С середины 2020 года Россия продолжает блокировать обмен пленными, выдвигая каждый раз новые условия.

Последний обмен состоялся 16 апреля 2020 года . Тогда Украина договорилась об освобождении 2 военных, 1 полицейского и 17 гражданских лиц. К боевкам вернулись 14 человек.

. Тогда Украина договорилась об освобождении 2 военных, 1 полицейского и 17 гражданских лиц. К боевкам вернулись 14 человек. 29 декабря 2019 года в Украину удалось вернуть 76 граждан. Украинская сторона передала незаконным образованиям 124 удерживаемых.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что боевики не только не соглашаются на обмен, но и не дают заложникам общаться с родными.